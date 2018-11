Crima infioratoare! Un adolescent si-a strangulat mama pana la moarte, apoi i-a ingropat cadavrul si a incercat sa pacaleasca politistii. De la ce a pornit totul

Gregory Ramos, un adolescent din Florida, a fost acuzat că şi-a ucis mama, după ce cei doi au început să se certe din cauza faptului că tânărul are note proaste la şcoală. Poliţia spune despre el că ar trebui judecat ca un adult pentru că este un 'individ fără suflet' şi este 'un sociopat', scrie The New York Post.

Oamenii legii spun că, joia trecută, Ramos şi-a strangulat mama până la moarte, apoi i-a dus trupul într-o furgonetă. Ulterior a îngropat-o în apropierea unei biserici. A doua zi, vineri, tânărul a sunat la 911 şi a declarat că mama lui a dispărut, iar casa a fost jefuită.

Detectivii au început să aibă suspiciuni asupra tânărului când au văzut că acesta are zgârieturi pe faţă, iar în timp ce au cercetat zona din apropiere, ei au descoperit lopata cu care a fost săpată groapa femeii.

Ceva mai târziu, adolescentul şi-a recunoscut crima, însă a spus poliţiştilor că mama lui îl abuza şi credea că o să-l omoare într-o zi.

El se află acum în spatele gratiilor, în aşteptarea procesului.