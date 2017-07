Crima oribila pe o sosea din Rostov pe Don. Un politist si-a impuscat sotia si pe tatal acesteia, care se aflau intr-un automobil - VIDEO

Crima oribila pe o sosea din Rostov pe Don. Un politist si-a impuscat sotia si pe tatal acesteia, care se aflau intr-un automobil. Din cauza ranilor, femeia a murit pe loc, iar barbatul este in stare grava la spital. Dupa ce a deschis focul, individul a fugit de la fata locului, dar a fost prins in cateva ore. El si-a recunoscut vina si le-a spus politistilor ca si-a ucis sotia din cauza certurilor pe care le aveau in ultima perioada.