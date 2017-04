"Criminalul de pe Facebook" din SUA s-a sinucis in timp ce era urmarit de politie. Stephens s-a filmat cum ucide un barbat

Steve Stephens a fost acuzat ca l-a ucis pe Robert Godwin Sr. duminica, pe un trotuar, in Cleveland, dupa care a fugit de la fata locului cu o masina si a postat o inregistrare video a crimei pe Facebook.

El a fost dat in urmarire la nivel national.

Potrivit BBC, Politia de Stat din Pennsylvania a anuntat marti intr-un mesaj postat pe Twitter ca Stephens a fost vazut marti dimineata (ora locala) in tinutul Erie.

”Dupa o scurta urmarire, Stephens s-a impuscat si s-a sinucis”, se arata in acest mesaj.

Stephens, in varsta de 37 de ani, l-a impuscat mortal pe Godwin, in varsta de 74 de ani, in timp ce acesta se ducea acasa de la un pranz, de Paste, duminica dupa-amiaza, in Cleveland.