Criza din Turcia se acutizeaza: bancile incep sa aiba probleme de finantare

La finalul unei proceduri de evaluare iniţiată în luna iunie, Moody's a decis să coboare cu o treaptă ratingul BCA (de soliditate financiară) pentru 14 bănci turceşti (Ziraat Bankasi, Turkiye Garanti Bankasi, Akbank, Yapi ve Kredi Bankasi, Turkiye Vakiflar Bankasi, Turkiye Halk Bankasi, Turk Ekonomi Bankasi, Ing Bank As, Sekerbank, Alternatifbank, Export Credit Bank of Turkey, Qnb Finansbank, Hsbc Bank şiNurol Investment Bank) şi cu două trepte ratingul BCA (de soliditate financiară) pentru alte instituţii de credit (Denizbank, Odea Bank, Turkiye Is Bankasi şi Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi).

De asemenea, Moody's a redus, cu o treaptă, ratingul CFR (Corporate Family Rating) pentru două societăţi care oferă finanţare pentru companii, Optima Faktoring e Ekspo Faktoring."Retrogradarea reflectă în principal o majorare substanţială a riscului unui scenariu negativ, cu o modificare negativă a sentimentului investitorilor care ar putea duce la o limitare a finanţării", susţine Moody's, potrivit Agerpres.

Agenţia de rating subliniază de asemenea că mediul operaţional din Turcia s-a deteriorat dincolo de estimările sale anterioare.

Retrogradarea calificativelor pentru cele 20 de instituţii financiare din Turcia vine la o săptămână după ce Moody's a coborât ratingul de ţară al Turciei la "Ba3" de la "Ba2", şi totodată a modificat perspectiva ratingului la "negativă", citând slăbirea instituţiilor publice şi reducerea gradului de predictibilitate a procesului de elaborare a politicilor.

Lira turcească a pierdut aproximativ 40% din valoare în raport cu dolarul de la începutul acestui an, pe fondul îngrijorărilor cu privire la efectele influenţei preşedintelui Tayyip Erdogan asupra economiei, a apelurilor sale repetate pentru dobânzi mai mici şi a înrăutăţirii relaţiilor cu SUA.

La Berlin se vorbeşte despre ajutor financiar pentru Turcia

Mai mulţi oficiali germani şi europeni au declarat, pentru Wall Street Journal, că Guvernul german analizează posibilitatea de a acorda Turciei asistenţă financiară în regim de urgenţă, în condiţiile în care la Berlin există îngrijorarea că o criză economică de amploare în Turcia ar putea să se facă resimţită în întreaga Europă.

Chiar dacă discuţiile sunt deocamdată într-un stadiu incipient, posibilităţile analizate variază de la un pachet de asistenţă coordonat la nivel european, similar cu cele lansate în perioada crizei datoriilor din zona euro, la împrumuturi pentru proiecte concrete acordate de băncile publice de dezvoltare şi până la ajutoare bilaterale.

Potrivit surselor citate de WSJ, Berlinul este îngrijorat că o prăbuşire a economiei Turciei ar putea să se facă resimţită în Europa, provocând mai multă instabilitate în Orientul Mijlociu şi declanşând un nou val de imigranţi spre nord."Vom face foarte mult pentru a încerca să stabilizăm Turcia. Nu avem altă alegere", a declarat un oficial german de rang înalt.

Potrivit surselor, ministrul german de Finanţe, Olaf Scholz, a discutat recent mai multe opţiuni cu omologul său turc, Berat Albayrak.

Preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan urmează să efectueze o vizită la Berlin în data de 28 septembrie, iar cu o săptămână înainte Olaf Scholz şi Berat Albayrak se vor întâlni la Berlin pentru a pregăti vizita preşedintelui turc. Pe agenda discuţiilor se va afla şi subiectul sprijinului financiar, susţin sursele.

Doi oficiali europeni de rang înalt de la Bruxelles au confirmat discuţiile cu privire la un posibil sprijin financiar, dar au insistat că Fondul Monetar Internaţional va trebui să fie şi el implicat. Alţi oficiali au apreciat că Banca Europeană de Investiţii sau Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare ar putea acorda împrumuturi pentru proiecte concrete, însă astfel de măsuri ar avea nevoie de acordul statelor membre UE.