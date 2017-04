Criza din Venezuela a scos oamenii la proteste. Infuriati de indiferenta autoritatilor privind colapsul din tara, localnicii au iesit pe strazi ca sa-si verse nemultumirile - VIDEO

Scene parca desprinse din filmele de actiune puteau fi vazute in capitala Venezuelei. Oamenii au aruncat cu pietre, dar si tot ce-au gasit sub mana in politisti. Pentru a linisti multimea infuriata, oamenii legii au folosit gaze lacrimogene. Nimic insa nu i-a putut oprit pe protestatari, care au spus ca sunt in culmea disperarii.

Initial, oamenii au iesit pasnic pe strazi, pentru a protesta fata de putinele masuri intreprinse de autoritati. Criza economica, este putin spus, pentru situatia prin care trece aceasta tara. Saptamana trecuta, guvernul a decretat stare de urgenta pentru 60 de zile.

Criza a inceput sa se faca simtita inca acum 3 ani, cand pretul petrolului a scazut considerabil. Cel mai mult localnicii sunt afectati de lipsa produselor alimentare. Pe rafturile din magazine aproape ca nu mai gasesti nimic. O asemenea situatie are loc pentru prima data in istoria tarii.