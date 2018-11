Criza izbucnita intre Rusia si Ucraina se afla printre subiectele principale care urmeaza a fi discutate la summit-ul G20, inceput astazi la Buenos Aires - VIDEO

Criza izbucnita intre Rusia si Ucraina se afla printre subiectele care urmeaza a fi discutate la summit-ul G20, care are loc in acest an la Buenos Aires. Oficialii vor mai vorbi si despre comert, incalzirea globala si migratie. Cancelarul german Angela Merkel a lipsit de la deschiderea evenimentului, dupa ce aeronava care urma sa o duca la Buenos Aires, a aterizat ieri seara la Koln, in vestul Germaniei, la scurt timp dupa decolare.

Capitanul avionului a informat pasagerii ca va schimba nava din cauza unor probleme tehnice. Unii jurnalisti germani au anuntat pe Twitter ca Merkel ar urma azi sa-si reia zborul la bordul unui avion de linie, informatie neconfimata insa de cancelaria germana.

Angela Merkel se va intalni la summit cu Vladimir Putin, anunta presa straina. Cancelarul german a declarat, fara echivoc, ca Rusia e de vina pentru criza din Marea Neagra si ca va aborda subiectul cu presedintele rus. Si seful statului american, Donald Trump anuntase ieri ca urmeaza sa aiba o intalnire cu omologul sau rus in timpul summit-ului.

Donald TRUMP, PRESEDINTELE STATELOR UNITE: “O sa ma intalnesc probabil cu presedintele Putin. Cred ca e un moment foarte bun sa avem aceasta intrevedere.”

Trump s-a razgandit insa, la doar o ora dupa declaratie. El a scris pe Twitter ca cel mai bine ar fi sa anuleze intrevederea cu Vladimir Putin, intrucati rusii nu au eliberat cele trei vase ucrainene retinute la Kerci, si nici pe marinarii de la bord. Odata cu summit-ul, sunt planificate si mai multe proteste, transmite presa straina.

La unul dintre ele a ajuns si uriasul bebelus portocaliu care are chipul presedintelui american si care a puput fi vazut si in timpul vizitei lui Trump in Marea Britanie.

Autoritatile argentiniene au luat masuri draconice de securitate, inchizand trei strazi din jurul hotelurilor si salilor de conferinta unde se vor afla oaspetii. Summit-ul G20 de la Buenos Aires este a 13-a intalnire care reuneste 19 lideri ai celor mai mari economii din lume si un reprezentant al Uniunii Europene.