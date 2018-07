Criza politica in guvernul Marii Britanii dupa ce doi ministri si-au dat demisia. Boris Johnson a plecat din fruntea Ministerului de Externe - VIDEO

Criza politica in guvernul Marii Britanii dupa ce doi ministri si-au dat demisia. Boris Johnson a plecat din fruntea Ministerului de Externe, la cateva zile dupa demisia ministrului pentru Brexit si a adjunctului sau. Se intampla in contextul in care premierul britanic se confrunta cu o criza generata de modul in care au loc negocierile pe tema iesirii regatului din Uniunea Europeana.