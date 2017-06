Criza politica in Romania. Premierul Sorin Grindeanu a fost exclus din PSD, care l-a propus in decembrie in aceasta functie - VIDEO

Sorin GRINDEANU, PREMIERUL ROMANIEI: “Nu-mi dau demisia...”

Inca de aseara era clar ca urmeaza zile agitate pe scena politica romaneasca. Si asta pentru ca Partidul Social-Democrat a decis sa-i retraga sprijinul politic premierului Sorin Grindeanu si guvernului sau. Cu toatea asta, prim-ministrul a anuntat ca nu demisioneaza.

Liviu DRAGNEA, PRESEDINTE PSD: “Toti ministri PSD din guvern si-au dat demisia...”

Sorin GRINDEANU, PREMIERUL ROMANIEI: “De ce trebuie sa pui presiune pe proprii tai ministri, pe care tu iai pus acolo..”

S-a ajuns in aceasta situatie dupa o sedinta a PSD in cadrul careia a fost analizat modul in care a fost pus in practica programul de guvernare.

Liviu DRAGNEA, PRESEDINTE PSD: “O parte din membrii guvernului nu au reusit sa se coordoneze.”

Astazi, Sorin Grindeanu a fost exclus din PSD, partid din care facea parte si care acum sase luni l-a propus in functia de premier. Tototada, presedintele Social-Democratilor a anuntat ca luni va fi depusa o motiune de cenzura impotriva Guvernului Grindeana, care va fi dezbatuta miercuri in Parlament.