Croatia, afectata de unul dintre cele mai grave incendii de vegetatie din istorie. Un cunoscut oras turistic este afectat

Situatia este cu atat mai alarmanta cu cat vantul, care sufla cu putere, zadarniceste stradaniile pompierilor. Printre persoanele evacuate din calea focului se numara si multi turisti.

Din cauza vantului, focul ajuns la periferia orasului Split a inaintat 2 kilometri in mai putin de o jumatate de ora, spre groaza localnicilor.

"Copiii au inceput sa tipe si sa planga, am ramas si fara apa, asa ca am inceput sa aruncam cu gunoi in flacari", spune un localnic.

"Nu va pot povesti cum a fost. Iadul pe pamant, foc din toate directiile", spune altcineva.

Oamenii au intrat in panica atunci cand si-au vazut casele incoltite de jur imprejur de flacari.

Pana la sosirea echipajelor de pompieri, localnicii au facut eforturi disperate sa blocheze propagarea incendiului folosind furtunurile cu care isi uda gradinile.

Ivan Kovacevic, pompier Split: "Vantul sufla cu putere si totusi tot schimba directia. De aceea, nu ne pot ajuta avioanele dotate pentru stingerea incendiilor."

O persoana in varsta a facut atac de cord cand si-a vazut casa devorata de flacari. Un complex comercial, un cimitir si groapa de gunoi a orasului au cazut prada focului. Mai multe cartiere ale orasului au ramas fara curent electric, iar semafoarele nu functioneaza. Autoritatile au dus la adapost sute de localnici si straini, Splitul fiind o destinatie turistica populara.

Nici italienii n-au scapat de necazuri. Zeci de case de la marginea oraselor Roma si Napoli au fost evacuate, dupa ce limbile de foc s-au apropiat amenintator. Cateva sosele de la marginea capitalei italiene au fost inchise din cauza incendiului care mistuie padurea de pini de la Castelfusano.

In schimb, locuitorii Istanbulului s-au confruntat, marti dimineata, cu un potop in toata regula. Sute de oameni si-au gasit masinile in apa pana la plafon, cand au vrut sa plece la munca dimineata. Celor care n-au avut acest ghinion, guvernatorul Istanbulului le-a cerut sa nu iasa cu masinile pe strazi pana la retragerea apelor.