Cu ajutorul unui joc video si antrenamente speciale profesorii din SUA vor invata cum sa actioneze in cazul unui atac armat la scoala unde predau - VIDEO

Unul dintre cele mai grave atacuri asupra institutiilor de invatamant din Statele Unite a avut loc acum cinci ani, in orasul Newtown. Un tanar de 20 de ani a deschis focul intr-o scoala primara, omorand 20 de copii si sase adulti. Potrivit FBI, o treime dintre atacurile armate in masa in ultimii 20 de ani au fost comise in scoli.

”Putem preveni multe dintre aceste decese, putem pregati oamenii mai bine. Profesorii nu si-au ales de bunavoie un rol in care se pot astepta sa zboare gloante pe langa ei. Din pacate, devine o realitate si vrem sa le dam sansa sa inteleaga ce optiuni au si ce solutii ar putea functiona.”

Astfel, un joc video folosit de Armata americana la antrenamentele soldatilor a fost adaptat avand in vedere atacurile armate din scoli. Utilizatorul poate parcurge scenariul din perspectiva profesorilor, a elevilor, a politistilor si chiar a atacatorului.

”Puteti auzi si vedea studentii care sunt in panica. Acum suntem in rolul de profesor, pe care il puteti vedea in partea de jos. Profesorul poate auzi ca in cladire este un atacator.”

Cu ajutorul acestui joc, profesorii vor invata cum sa actioneze in cazul unui atac.

Bob WALKER, MANAGER DE PROIECT: ”Multe dintre optiuni le permit profesorilor sa testeze solutii care au fost deja aplicate. De exemplu, in cazul atacului de la Virginia Tech, baricadarea usilor a functionat foarte bine. Asadar, scolile au posibilitatea sa incerce diverse solutii ca sa vada ce se potriveste in mediul respectiv.”

Pentru ca reprezinta atat de realist scenariul unui atac, jocul poate avea un impact emotional puternic. Dar cei care l-au creat cred ca orice profesor care lucreaza intr-o scoala trebuie sa-l parcurga macar o data.

”Cu cat ai mai multa experienta, cu atat ai mai multe sanse sa supravietuiesti. Simulatorul iti permite sa exersezi diferite variante, sa vezi ce functioneaza si ce nu.”

O versiune a acestui joc de antrenament este folosita de politisti, iar in curand va fi pusa gratuit si la dispozitia scolilor.