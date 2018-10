Cu cine sta Elena Udrea in camera din inchisoarea din Costa Rica. Om de afaceri: Acolo este ca in Narcos - FOTO \ VIDEO

Elena Udrea isi va petrece doua luni in inchisoarea El Buen Pastor din Costa Rica, ea fiind plasata in camera cu Alina Bica si cu inca o localnica ce a fost condamnata pentru frauda, spune omul de afaceri Cornel Tabacaru, care traieste in acel stat. Cele doua se afla in aripa buna a inchisorii, scrie Mediafax.ro.