Cu mai putin de o luna inainte de alegerile prezidentiale din Rusia, la Moscova a avut loc un mars de amploare in memoria unui critic vehement al lui Vladimir Putin - VIDEO

Cu drapele in maini si cu portrete ale lui Boris Nemtov, mii de oameni s-au adunat in centrul Moscovei si au mers in mars pana la podul de langa Kremlin, unde in seara de 27 februarie 2015, politicianul a fost impuscat.

”De ce am venit aici? Am venit sa onoram aminitirea unui om care a facut foarte multe pentru tara noastra.”

Autoritatile au permis desfasurarea marsului, dar au mobilizat si sute de politisti pe strazi, ca nu cumva cineva sa aduca pancarte cu lozinci anti-Putin. Oamenii legii au anuntat ca la miting au participat in jur de cinci mii de persoane, organizatorii insa sustin ca ar fi fost cu mult mai multe, in jur de 30 de mii.

Ilia IASIN, OPOZANT RUS: ”De ce a fost ucis Nemtov? Pentru a speria oamenii, pentru a ne inchide gurile. Dar noi vedem ca timp de trei ani, oamenii ies in strada si sunt solidari cu cererile lui Nemtov.”

Tot organizatorii spun ca marsuri de comemorare au avut loc si in alte 30 de orase din Rusia.

”Eu il cunosteam personal pe Boris Nemtov. A fost un om energic, onest si puternic. El a prezis toate ororile pe care le avem acum in Rusia, iar pentru asta a platit un pret mare. Puterea de acum pur si simplu l-a distrus.”

La Sankt-Petersburg, un barbat, care a venit la eveniment cu drapelul Ucrainei, a fost retinut. Boris Nemtov a fost impuscat in timp ce se plimba pe unul dintre celebrele poduri ale Moscovei cu o tanara care ar fi fost iubita lui.

S-a intamplat dupa ce politicianul a oferit un interviu unui post de radio in care a criticat autoritatile ruse. Apropiatii lui Nemtov cred ca acesta a fost ucis din cauza viziunilor sale politice, oficialii rusi insa au respins acuzatiile.

5 cetateni ceceni au fost acuzati de omor la comanda. Nici pana acum insa nu este clar cine a ordonat ca Nemtov sa fie ucis. Recent, primarul Moscovei a anuntat ca la cererea Xeniei Sobciak, care candideaza la prezidentialele din martie, se va instala o placa comemorativa pe cladirea unde a locuit opozantul rus.