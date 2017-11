Cu mandat european de arestare emis pe numele sau, presedintele demis al Cataloniei, pregatit sa candideze la alegerile regionale din decembrie. Motivul pentru care Puidgmenot va colabora cu justitia din Belgia - VIDEO

Un judecator spaniol a emis mandat european de arestare pe numele lui Carles Puigdemont si a patru fosti ministri, toti fiind in acest moment la Bruxelles. Procurorii belgieni au anuntat ca au primit mandatul si au la dispozitie 24 de ore pentru a-l analiza. Apoi il vor trimite unui judecator, care poate decide retinerea celor cinci oficiali.

Chiar si asa, Puigdemont nu cedeaza si spune ca este pregatit sa candideze in alegerile regionale, fiind in strainatate. Catalanii de la Barcelona au organizat un miting in sprijinul liderilor separatisti.

”Libertate!”

Oamenii cer eliberarea celor opt fosti ministri catalani, aflati deja in arest.

”Este de necrezut ca intr-o tara democratica, se intampla acest lucru – guvernul pe care l-am votat este in inchisoare, iar presedintele nostru este in exil, in Belgia.”

Cei retinuti sunt acuzati de autoritatile spaniole de rebeliune, razvratire si deturnare de fonduri.