Cu o zi inainte de a se intalni cu Vladimir Putin, Donald Trump a denuntat comportamentul destabilizator al Rusiei. Presedintele a spus ca SUA s-a angajat sa mentina pacea in centru si estul Europei - VIDEO

Cu o zi inainte de a se intalni cu Vladimir Putin, Donald Trump a denuntat comportamentul destabilizator al Rusiei. In timpul vizitei in Polonia, presedintele american a spus ca Statele Unite s-au angajat sa mentina pacea si securitatea in centrul si estul Europei. Intre timp, Kremlinul a reactionat si a spus ca nu este de acord cu abordarea lui Trump.