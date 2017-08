Cu trei zile inainte de Ziua Independentei Ucrainei, luptele se intensifica in estul tarii, ocupat de separatisti. Secretarul american al Aparararii va efectua o vizita in Ucraina - VIDEO

Cu trei zile inainte de Ziua Independentei Ucrainei, luptele se intensifica in estul tarii, ocupat de separatisti. Militarii sustin ca au fost atacati in timpul noptii, cinci persoane fiind ranite. Intre timp, secretarul american al Apararii a anuntat ca va efectua o vizita in Ucraina de Ziua Independentei, pentru a asigura ca SUA sprijina integritatea si suveranitatea acestei tari.