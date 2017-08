Cu un minut de tacere, mii de oameni au comemorat in parcul pacii din Hiroshima victimele primului atac nuclear din istorie - VIDEO

Ca in fiecare an, ceremonia de comemorare a avut loc in parcul pacii din Hiroshima. Clopotele au rasunat la ora locala 8 si 15 minute. Exact la acea vreme, pe 6 august 1945 un bombardier american a lansat bomba nucleara asupra orasului.

Astazi, mii de oameni au tinut un minut de reculegere. La ceremonii au fost prezenti oficiali din Japonia, dar si alte 80 de tari. Premierul japonez a numit arma nucleara un pericol pentru omenire.

Shinzo ABE, PREMIERUL JAPONIEI: ”Aici, la Hiroshima, promit încă odată să fac tot posibilul pentru a găsi pacea în lume, fără arma nucleară. Mă rog pentru victimele atacului cu bombă, pentru cetăţenii oraşului Hiroshima.”

Printre cei prezenti au fost si cativa supravietuitori, care spun ca le este frica de testele balistice efectuate de Coreea de Nord.

”Coreea de Nord a efectuat diverse teste nucleare şi suntem îngrijoraţi de acest lucru.”

Bombardamentul de la Hiroshima a ucis peste 140 de mii de oameni. A urmat un atac similar pe 9 august, la Nagasaki, lasand in urma peste 70 de mii de morti. In urma bombardamentelor, Japonia a capitulat, iar la 15 august 1945 a luat sfarsit cel de-al Doilea Razboi Mondial.