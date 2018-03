Culmea tupeului a avut-o un hot din Londra. Acesta a fost surpins de o camera de supraveghere cum jefuieste casa unei batrane de 90 de ani, chiar de fata cu ea - VIDEO

Din imagini se vede cum hotul tupeist, care poarta manusi si un halat alb, intra in incapere pe geam si ii face semn proprietarei, care sta culcata pe pat sa taca si sa stea linistita. Iti caut bijuteriile, a raspuns acesta in momentul in care batrana l-a intrebat ce cauta in casa ei.

Femeia de 90 de ani este bolnava de Alzheimer, scrie presa britanica. Hotul se indreapta spre un dulap din dormitor si cauta prin cutiile proprietarei. Cand vede ca nu gaseste nimic, acesta se duce in sufragerie, unde la fel este instalata o camera de supraveghere.

Spre finalul filmuletului, barbatul isi aduna toate obiectele de valoare intr-o punga, se apropie de batrana, ii spune ceva si pleaca tot prin geamul prin care a intrat. Oamenii legii sustin ca individul a furat mai multe bijuterii, iar acum sunt in cautarea acestuia.