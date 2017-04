Cum a ajuns Venezuela "tara tuturor protestelor". Lupta dintre presedinte si opozitie a provocat 6 morti si 200 de raniti

Zidurile cladirii in care se afla biroul sau sunt inca innegrite de la focul care a ars acolo saptamana trecuta, dupa ce fortele de securitate au aruncat o canistra cu gaz, in timpul manifestatiilor antiguvernamentale.

Conflictul a fost declansat de decizia pe care a luat-o controlorul general (o functie financiara, n.red.) pe 7 aprilie, de a-i interzice politicianului in varsta de 44 de ani sa candideze pentru o functie publica pana in 2032, din cauza unor acuzatii privind manipularea unor fonduri publice.

Henrique Capriles, care a pierdut ultimele alegeri prezidentiale, respinge aceste acuzatii si il acuza pe presedintele Nicolas Maduro ca este dictator, fapt care a provocat tensiuni mari in aceasta tara divizata - mai noteaza The Guardian.

Cel putin 6 oameni au fost ucisi, iar alti 200 au fost raniti, de la inceputul acestor violente, la sfarsitul lunii martie, cand presedintele Nicolas Maduro a fost acuzat de ”lovitura de stat” in urma deciziei Curtii Supreme de a prelua puterile Parlamentului, aflat sub controlul opozitiei.

Aceasta hotarare a Curtii Supreme, cunoscuta ca apropiata a puterii socialiste, traduce o escaladare suplimentara in criza politica care afecteaza aceasta tara petroliera dupa victoria zdrobitoare a opozitiei in alegerile parlamentare de la sfarsitul lui 2015.

Astfel, regimul prezidential venezuelean concentreaza in prezent toate puterile - executiva, armata, judiciara si legislativa.

Maduro a spus despre oponentii sai ca sunt "fascisti de dreapta" si a vorbit despre un plan "terorist" de indepartarea a lui de la putere. In mod alarmant, el a furnizat arme in aceasta saptamana pentru 40.000 de militii civile (garzi nationale).

Si, in ciuda ingrijorarilor ca s-ar putea repeta tragedia din 2014, cand 43 de oameni au fost ucisi in timpul protestelor, guvernatorul statului Miranda, Capriles, spune ca este decis sa mentina presiune asupra administratiei.

"Nu pot sa stau si sa ma uit la un Guvern care isi creste autoritatea. Simt ca este de datoria mea sa intervin. Am dat in aceasta lupta cei mai buni ani din viata mea si nu am de gand sa ma opresc acum", a spus el pentru The Guardian.

Capriles, care a pierdut la limita impotriva lui Maduro in alegerile prezidentiale din 2013, s-a angajat sa faca o schimbare prin mijloace pasnice.

FOTO: Henrique Capriles

Acum, spune el, are aceeasi abordare democratica, insa starea sa de spirit este una sfidatoare.

"Nu putem construi un nou guvern care incepe intr-o maniera ilegitima. Schimbarea politica este necesar sa vina prin alegeri electorale, pentru ca poporul are o voce. Nu voi avea odihna pana cand nu voi putea spune ca am atins o schimbare', a mai spus el.

Pentru observatorii cu experienta ai politicilor din Venezuela, acest lucru ar putea parea familiar. In cei 18 ani de la preluarea puterii de catre predecesorul lui Maduro, Hugo Chávez, venezuelenii s-au invatat cu mitinguri puternice pentru si impotriva Guvernului.

Unele dintre acestea au devenit violente, insa nicio manifestatie nu a provocat vreo schimbare semnificativa.

Desi opozitia a castigat controlul Congresului in alegerile legislative din 2015, acum liderii ei sunt divizati si au esuat in incercarea de a prelua nemultumirile populare.

Insa exista si cateva diferente fata de ceea ce s-a intamplat in trecut. Economia Venezuelei se deterioreaza, iar FMI a avertizat ca somajul in aceasta tara va trece de 25 %in acest an, in conditiile in care tara se afla in al 3-lea an de recesiune economica.

Apoi, exista tot mai putin suport regional pentru Maduro, care pare sa urmeze calea guvenelor din Brazilia si Argentina. Desi Venezuela continua sa fie sustinuta de Bolivia, Ecudador, Cuba si Nicaragua, alte 11 state din Organizatia Americilor i-au cerut lui Maduro sa permita organizarea de noi alegeri si au condamnat decizia de luna trecuta a Curtii Supreme.

FOTO: Nicolas Maduro

Maduro a spus in mod repetat ca el ar fi tinta unui complot al Statelor Unite, care ar planui sa acapareze cele mai mari rezerve de petrol din lume. Duminica, Maduro a transmis imagini video cu protestatari care au dat foc la sediile unor institutii publice, precum si declaratia unui manifestant care a spus ca ar fi fost platit cu mai putin de 100 de dolari de partidul lui Capriles, Justitia Mai Intai, pentru a provoca haos in timpul protestelor.

De asemenea, presedintele tarii a trimis armata pe strazi, iar politia a arestat pana acum aproximativ 500 de protestatari. Dintre acestia, mai mult de 200 au ramas dupa gratii, potrivit Foro Penal, un ONG care monitorizeaza abuzurile comise impotriva drepturilor omului.

Cativa parlamentari au fost atacati cu gaze lacrimogene in timpul manifestatiilor de strada, insa, spre deosebire de alte dati, ei au ripostat, aruncand inapoi - spre garzile nationale - cu dispozitivele fumigene care se aflau pe jos.

Venezuela trece printr-o grava criza politica si economica, care a dus la disparitia alimentelor de baza si a medicamentelor de pe rafturile celor mai multe magazine din tara sud-americana.

Comisia Natiunilor Unite pentru America Latina si Caraibe estimeaza ca PIB-ul Venezuelei va scadea cu 4% in 2017, in vreme ce expertii Fondului Monetar International (FMI) prezic o inflatie de 1.600%.

De asemenea, 93% din venezueleni nu au destui bani pentru a-si cumpara alimentele de care au nevoie, iar snacks-urile si grasimile sanatoase au disparut complet din dieta unui om de rand. Doar 78% dintre venezueleni mananca un mic-dejun, iar 32% dintre oameni recunosc ca mananca doar doua mese pe zi.

Aceasta criza alimentara a generat la randul ei o criza educationala, iar peste un milion de copii au fost retrasi din scolile publice din cauza foametei si a lipsei serviciilor publice din Venezuela.