Cum a castigat un angajat dintr-un fast-food un bacsis de 100 de dolari. Gestul care a deveniit viral

“Moment de mama mandra!”, asa incepe mesajul pe Facebook a lui Michelle Resendez, mama unui tanar care lucreaza intr-un fast-food din Statele Unite.

Michelle Resendez: “Matthew a lucrat in seara asta si un domn fara adapost a intrat in restaurant cu 50 de centi si a intrebat daca e ceva in meniul pe care l-ar putea cumpara. Matthew l-a intrebat ce ar fi comandat daca ar fi avut bani, iar omul a spus ca orice l-ar ajuta sa-si potoleasca foamea.”

Mama lui Matthew povesteste ca acesta l-a invitat la o masa si apoi si-a folosit propriul card ca sa plateasca pentru mancarea omului strazii, caruia i-a spus sa se relaxeze.

“Povestea s-ar fi putut termina aici, si ar fi avut un final fericit, insa o femeie care l-a urmarit pe fiul meu in timpul ce-i face un bine acelui om”, a continuat Michelle Resendez pe Facebook.

Clienta a trimis un mesaj companiei pentru a le spune despre angajatul cu suflet mare care lucreaza pentru ei si l-a si rasplatit pe Matthew cu un bacsis foarte generos, de 100 de dolari!

“Sunt atat de mandra sa fiu mama lui si pot sa ma felicit stiind ca am jucat un rol in cresterea acestui tanar cu suflet mare”, si-a incheiat Michelle Resendez mesajul pe reteaua de socializare.