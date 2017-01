Cum a decurs prima zi din mandatul lui Donald Trump. Proiectul zidului de la granita cu Mexicul, demarat oficial

Ce-i drept, mai putine decat obisnuia. Activitatea lui din primele 24 de ore nu i-a multumit insa pe vigilentii jurnalisti americani, care au comparat-o cu promisiunile din campanie.

“Incepem din prima zi! O sa fie o prima zi foarte aglomerata! O sa semnez o notificare prin care imi exprim intentia de a retrage Statele Unite din Acordul Trans Pacific, care ar fi un dezastru pentru tara noastra”, anuntase Trump anul trecut.

In aceasta privinta, s-a tinut de cuvant. Tratatul, vazut ca o contrapondere la influenta tot mai mare a Chinei, a fost semnat in 2015 de 12 tari din zona Asia-Pacific, care reprezinta 40% din economia mondiala, dar nu a intrat inca in vigoare. Pactul era menit sa desfiinteze barierele comerciale din regiune si ar fi eliminat sau redus 18.000 de tarife pentru produse agricole si industriale. Restul tarilor participante vor continua colaborarea si fara Statele Unite, insa si-au exprimat regretul. Iar analistii economici cred ca Beijingul are de profitat de pe urma acestei decizii.

Ross Feingold, expert: “China ar putea sa faca acum intelegeri comerciale cu tari care sperau sa intre in Tratatul Asia-Pacific. Aceasta este, cu siguranta, o oportunitate pentru China. "

O alta promisiune de campanie viza Obamacare - acel sistem de asigurari de sanatate implementat de predecesorul sau. "In prima zi ca presedinte voi cere Congresului sa imi trimita o lege care sa abroge aceasta lege dezastruoasa", a promis Trump inainte de a deveni oficial presedinte.

Promisiunea a fost indeplinita.. doar pe jumatate. Donald Trump a semnat un decret menit sa limiteze implementarea sistemului insa nu l-a anulat definitiv, pentru ca nu are un propiect propriu.

Cat despre cea mai faimoasa promisiune – “In prima zi vorm incepe sa ridicam un zid impenetrabil, inalt, frumos, la granita cu Mexicul” - Casa Alba anunta ca proiectul a inceput..

“A inceput deja sa se consulte cu Congresul in legatura cu exproprierile...”, a precizat purtatorul de cuvant Sean Spicer.

O alta promisiune, legata de explulzarea imigrantilor ilegali si a celor care au comis infractiuni , ramane in aer, cel putin deocamdata. In schimb, nominalizarea lui Trump in postul de director CIA, Mike Pompeo, a depus juramantul, dupa ce a fost confirmat in functie de Senat.