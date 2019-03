Cum a fost gasita o tanara de 21 ani dupa ce s-a urcat intr-o masina, crezand ca e Uberul ei

Vineri noapte, în jurul orei 02.00, Samantha Josephson a decis să cheme un Uber după o seară petrecută în oraş cu prietenele în oraşul Columbia, Statele Unite. Ea a fost văzută urcând într-un autoturism negru Chevy Impala, crezând că este cursa ei.

Special Victims Unit investigators believe that shortly after 2:00 a.m., Josephson was seen getting into this newer model Chevy Impala along Harden Street. Family & friends have been trying to locate her ever since.

Însă, 14 ore mai târziu, trupul fetei a fost găsit pe un câmp, la o distanţă de 90 de kilometri de Columbia, a declarat şeful poliţiei locale, W.H. “Skip” Holbrook într-o conferinţă de presă, informează CNN.

"Ceea ce ştim este că a comandat un Uber şi că a aşteptat ca maşina să vină. Credem că, din greşeală, s-a urcat într-o altă maşină, crezând că este vorba despre comanda ei", a declarat Holbrook, care s-a bazat pe imaginele suprinse de camerele de supraveghere.

Here's another picture of Josephson when she was last seen on Harden Street talking on the phone. Pay close attention to what she was wearing early this a.m.