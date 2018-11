Cum a reusit o mama singura sa deschida pe o retea de socializare o afacere de milioane de euro

Femeia, care şi-a investit toate economiile pentru un business de modă lansat pe Facebook, şi-a spus că trebuie să vândă 10 rochii pe săptămână de câte 100 de lire sterline fiecare pentru a avea un trai decent.

Ea a început în anul 2011 să spere că viaţa celor trei copii, Effie, 10 ani, Seth, 7 ani, şi Albie, 6 ani, va fi mai bună, potrivit mirror.co.uk.

A început să lucreze din podul casei, iar acum a ajuns să aibă 10 angajaţi şi să-şi transforme afacerea într-una de 4 milioane de lire sterline pe an.

Beth s-a mutat alături de copii în Macclesfield, Cheshire. Despre călătoria ei, femeia spune: „Am crescut atât de mult(…). Am iubit mereu moda, dar nu am făcut facultate şi am crezut că şansa de a reuşi s-a dus pentru mine de mult. Dar, odată ce am început, am ştiut că dacă voi munci suficient de mult, voi ajunge acolo”.