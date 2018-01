Cum a reusit o soferita din Constanta sa ramana blocata in gheata de pe plaja. S-a ales cu o amenda de peste 4 mii de euro - VIDEO

Femeia susţine că a încercat să parcheze maşina şi să coboare puţin pe plajă, însă când a încercat să întoarcă nu i-a mai funcţionat marşalierul. A chemat un mecanic, însă în zadar.

”Am înaintat până la bariera pe care nu am observat-o, fiind cu copilul, pentru a parca maşina să coborâm pe plajă să-i fac un pic de aerosol, fiind răcită în aceasta perioadă, având nasul înfundat şi am încercat să întorc, nu mi-a mai mers marşalierul. Am chemat un mecanic, a încercat să rezolve situaţia, însă nu s-a putut”, explică femeia.

După ce imaginile au devenit virale pe internet, femeia s-a ales cu o amendă de aproximativ 4255 de euro.