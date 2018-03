Cum ar fi sa gustati ciocolata care costa peste 7 500 de euro? Deliciul a fost prezentat la un festival din Portugalia si a fost pazit de bodyguarzi - VIDEO

Pentru o portie de ciocolata de acest fel platiti cat pentru un automobil. Costa 7.728 de euro. Produsul merita banii, asigura bucatarii, care spun ca au folosit ingrediente speciale: sofran, trufe albe, vanilie din Madagascar si, cel mai important, aur de 23 de carate. Fireste, fulgii de metal pretios sunt comestibili.

Creatorul este un portughez, Daniel Gomez. Produsul de lux are 3 centimetri inaltime, 2,5 centimetri latime si are forma unui diamant. Ciocolata a fost pregatita intr-o editie limitata, avand o mie de exemplare.

Cumparatori s-au gasit in Emiratele Arabe Unite, mai ales in Dubai, dar si in Argentina si Rusia, scrie presa straina. Deliciul, care era pazit de bodyguarzi, a fost prezentat in cadrul Festivalului Ciocolatei din Portugalia.