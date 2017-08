Cum ar fi sa petreceti noaptea in patul presedintelui american, Donald Trump? Nu este vorba despre Casa Alba, ci despre locuinta in care a copilarit liderul de la Washington: 800 de dolari pentru o zi - VIDEO

Daca vreti sa vedeti cum a copilarit Donald Trump, acum aveti aceasta ocazie. Resedinta presedintelui american, in care si-a petrecut primii 4 ani de viata, poate fi inchiriata. Se afla in cartierul Queens, de la New York. Casa a fost construita de tatal lui Trump, in 1940.

Am înţeles că casa în care aţi copilărit este scoasă la vânzare.

Trebuie să văd asta. Am părinţi minunaţi, surori şi fraţi. Mi-am petrecut frumos copilăria aici. Vreau să cumpăr casa!



Pentru o noapte petrecuta acolo trebuie sa platiti exact 777 dolari. In cele 5 camere, pot dormi 20 de persoane. Mobila opulenta si bucataria vintage ar trebui sa atraga clienti, scrie presa straina. In locuinta, se gaseste si o silueta din carton, in marime naturala, a lui Trump.

Presedintele american a vandut aceasta casa cu 2 milioane si 400 de mii de dolari, la 2 luni dupa ce a devenit sef de stat.