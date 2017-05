Cum ar incasa fosta sotie a lui Putin milioane de dolari de pe urma lui Tolstoi

Cladirea a fost renovata in urma ajutorului primit de la asociati de-ai preşedintelui rus, Vladimir Putin, iar veniturile obtinute din chirii sunt directionate catre o companie privata, detinuta de o persoana al carei nume este acelaşi cu cel al Liudmilei Putina, de dinainte de casatorie. Lyudmila a fost sotia lui Putin din 1983 pana in 2013, atunci cand au fost oficializate actele de divort.

Concret, chiriile platite sunt pentru Casa Volkonsky, situata in centrul Moscovei, care a apartinut in perioada tarista unui aristocrat şi care acum este detinuta de Centrul pentru Dezvoltarea Comunicarii Interpersonale (CDIC). Liudmila Putina a pus umarul la infiintarea acestei fundatii non-guvernamentale, potrivit unui raport publicat de ziarul "Rossiiskaya Gazeta" şi a doua surse care au lucrat cu Centrul.Casa Volkonski este cunoscuta dupa numele proprietarului Nikolai Volkonski, care este bunicul scriitorului Lev Tolstoi, scrie Gandul.info

Fundatia a fost creata in 2002, iar, in septembrie 2006, "Rossiiskaya Gazeta" o descria pe Lyudmila ca fiind o persoana "de incredere" a organizatiei. De altfel, in cadrul unui interviu pentru acelaşi ziar, la acel moment, fosta sotie a lui Putin folosea pronumele "noi" in momentul referirii la organizatie, iar trei surse, familiare cu activitatea fundatiei, au marturisit ca Lyudmila sustine acordarea unui premiu literar şi departamentul de publicare al fundatiei.

In ciuda faptului ca fundatia are birouri in Casa Volkonski, cea mai mare parte a cladirii este disponibila unor chiriaşi, printre care se numara şi doua banco importante de stat, arata aceleaşi documente obtinute de cei de la Reuters. Banii platiti de chiriaşi se duc catre o firma, care se numeşte Meridian, detinuta in proportie de 99% de o companie al carei nume este Intererservi, iar in urma documentelor consultate de Reuters, in luna mai, reieşea ca cea din urma companie era detinuta in totalitate, incepand cu 2014, de o persoana pe nume Liudmila Alexandrovna Skrebniova - numele de fata al Liudmilei Putina.

CITESTE MAI DEPARTE PE GANDUL.INFO