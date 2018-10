Cum arata agentul FBI care s-a infiltrat in 3 familii mafiote, un cartel mexican si in Mafia Rusa

Agentul special Michael McGowan, acum retras din activitate, este cel mai de succes infiltrator din istoria lumii interlope. Acesta a avut o serie incredibila de misiuni reusite, intrand in cele mai selecte cercuri ale mafiei.

McGowan a reusit sa se infiltreze in 3 familii mafiote La Cosa Nostra, in Mafia Rusa, a facut parte dintr-un cartel de droguri mexican, dintr-o banda de motociclisti si de asemenea s-a imprietenit cu asasini platiti si politicieni corupti.

Misiunile sale au dus la sute de arestari facute de FBI, peste 1 miliard de dolari si tone de droguri confiscate si multe alte bunuri retinute de guvern. McGowan s-a retras din activitate in 2017 si pregateste lansarea unei carti, dar lucreaza in continuare alaturi de fortele speciale in pregatirea agentilor.

Iata mai jos o poza oficiala cu celebrul agent: