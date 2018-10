Cum arata fratele lui Pablo Escobar! “El Osito” i-a fost contabil, dar acum e sarac - FOTO

Acesta a ramas in schimb cu casa familiei, pe care a transformat-o intre timp in muzeu, si care este principala sa sursa de venit. Casa este pastrata in conditii foarte bune, ca pe vremea lui Pablo, avand inclusiv gauri de gloante in geamuri.

De altfel, Roberto, ajuns la 70 de ani, duce o viata modesta, departe de luxul in care se scalda fratele sau cand era in viata, cel care avea o ferma cu animale exotice, masini de lux si tot ce isi putea dori.