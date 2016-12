Cum arata in interior cel mai mare mall din lume. Are partie, cascada si taxi-uri care te duc de la un magazin la altul

Vorbim de Dubai, unde sunt peste 90 de centre comerciale, unele atat de mari incat s-au inventat taxiurile care sa te duca de la un magazin la altul. Tot acolo incepe chiar in a doua zi de Craciun festivalul de cumparaturi, iar reducerile pot sa ajunga pana la 70 la suta.

In capitala mondiala a huzurului, inclusiv lui Mos Craciun ii place luxul. A renuntat la sanie si-a urcat intr-un Bentley rosu ca focul. Darurile si le alege din magazinele celui mai mare centru comercial din lume, Mall Dubai.

E atat de multa lume aici, incat afara politistii dirjeaza circulatia. La fel si in interior, sunt oameni platiti care sa indrume lumea la intrare sau iesire, sa nu se creeze ambuscade. 80 de milioane de vizitatori au trecut pragul cladirii devenite obiectiv turistic, adica de 4 ori populatia Romaniei.

Centrul comercial este urias, peste 500 de mii de metri patrati, adica de 5 ori marimea Arenei Nationale, si are unul dintre cele mai mari acvarii din lume, o cascada artificiala si 1200 de magazine. Gasiti cele mai scumpe branduri din intreaga lume de haine, ceasuri sau bijuterii pina la cele accesibile. Asa a aparut si taxi-ul de mall. O masina cocheta care ne plimba de la un magazin la altul contra cost: 25 de dirhami pe cursa. Un chilipir, daca ne gandim la banii care aici se invart ametitor.

Intr-un singur an, turistii cheltuiesc pe excursii, cazari, cumparaturi si mancare aproximativ 10 miliarde de euro, conform unui recent studiu Master Card. Sesiunile de shopping necesita si pauze. In curtea interioara a mallul, la lasarea intunericului porneste spectacolul fantanilor arteziene, cele mai mari din lume.

Cu celebrul Burj Khalifa pe fundal, fantana realizata de aceiasi arhitecti care au proiectat si fantanile Bellagio din Las Vegas arunca jeturile de apa la 150 de metri inaltime, iar luminile pot fi vazute de la mare distanta. Concurenta acerba a dus la proiecte excentrice: partia de interior.

Seicii au vrut sa aduca iarna la ei, desi in Emirate temperaturile variaza intre 50 de grade vara si 30 de grade iarna. In Mall Emirates, au construit cea mai mare partie. Are 400 de metri si o diferenta de nivel de 60 de metri, dar sunt si partii pentru sanius sau bob. Il intalnim din nou aici pe Mos, caruia apucam sa-i cerem si-un cadou.

Daca nu avem iarna si zapada, le inventam, si-au spus investitorii de aici si e incredibil ce-au reusit sa faca pe 20 de mii de metri patrati. Da, este atat de simplu sa pleci de la mare, soare si plaja si sa ajungi sa te dai cu schiurile sau sania.

Nebunia de a schia doua ore in mijlocul desertului costa 50 de euro, iar accesul pentru o singura zi in parcul de distractii, aproximativ 70 de euro. Din mall, nu puteau "lipsi" pinguinii, cu care va puteti face un selfie, desigur, daca platiti.

Ii puteti vedea gratis doar din mall, pentru ca zona este despartita de magazine doar de peretii de sticla. E cat se poate de ciudat, dar, da, dincolo de geamurile inalte stai in tricou si pantaloni scurti si in interior in salopete de iarna.

Nu ne saturam insa de magazine si mergem in Deira, partea veche a orasului, la piata de mirodenii exotice dar mai ales la cea de aur. In vitrinele acestor magazine atarna 10 tone de aur.

Daca va ganditi sa va cumparati macar un gram, cel de 22 de karate costa 129 dirhami, pret apropiat de cel din Romania. Nu uitati ca aici totul se negociaza, pana la aproape jumatate din pretul initial.