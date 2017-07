Cum arata mall-urile de lux din Coreea de Nord. Toate apartin familiei Kim, iar profiturile sunt folosite pentru rachete - GALERIE FOTO

Banii rezultati din acest comert destinat elitelor si strainilor merg direct in buzunarele liderului nord-coreean, care isi finanteaza din ei rachetele si bombele nucleare.

Rafturi intregi cu bauturi dintre cele mai scumpe, pantofi de import, parfumuri de la cei mai renumiti producatori pot fi achizitionate din magazinele speciale. Sunt imagini dintr-un magazin de lux din Coreea de Nord, obtinute in urma unei investigatii de aproape un an.

Si exista oameni putred de bogati in Coreea de Nord, daca judecam dupa acest ceas care costa 400.000 de dolari. Inainte sa fuga din tara, Kim Kwang-Jin se ocupa cu introducerea de bunuri de contrabanda in Coreea de Nord. El spune ca magazinele de lux finanteaza “Biroul 39”, o organizatie misterioasa in spatele careia s-ar afla chiar liderul nord-coreean. Tot acolo ajung banii nord-coreenilor care lucreaza in strainatate, profiturile hotelurilor din Phenian si valuta adusa de turisti.

Kim Kwang-Jin – dezertor din Coreea de Nord: "Cele mai profitabile afaceri, cele mai performante companii, toate apartin Biroului 39, care e afacerea familiei Kim. Nu apartine Cabinetului, nu e controlat de stat. Banii sunt directionati spre prioritati precum programul nuclear si balistic."

Sanctiunile ONU interzic vanzarea de bunuri de lux catre Coreea de Nord, dar actioneaza folosind multiple acoperiri si tranzactii financiare complexe. Noul mall care se construieste in centrul Phenianului e o dovada ca nord-coreenilor nu le e teama ca vor ramane prea curand fara marfa de lux.