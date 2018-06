Cum arata mormantul lui Pablo Escobar, cu gresie Versace, braduleti si pietre funerare placate cu aur - GALERIE FOTO

Pablo Escobar a murit la inceputul anilor 90, insa legenda sa a prins viata in ultimii ani, odata cu lansarea serialelor Narcos, El Patron del Mal, sau alte productii TV ce l-au portretizat pe temutul traficant, scrie sport.ro.

Acesta e considerat ca o rusine a poporului columbian de catre cetatenii onesti, cei care se disociaza de imaginea celui care semana panica in tara in anii 80, cand a aruncat in aer mai multe obiective, ucigand mii de persoane nevinovate in razboiul sau cu justitia.

La 25 de ani de la moartea acestuia, orasul in care a trait si a murit, Medellin, a devenit o adevarata atractie turistica. Exista nenumarate firme care ofera "turul Escobar", ce costa de la 50 de dolari pentru o zi, la 1000 de dolari pentru o saptamana.

Turistii sunt plimbati prin zonele pe unde a crescut Escobar, casele unde si-a petrecut ani de zile dar si la mormantul sau, unul care a devenit un motiv trist de turism, asa cum spun locuitorii orasului, care nu vor, in continuare, sa se asocieze cu numele lui Escobar.

Mormantul acestuia este placat cu gresie Versace, are alee cu braduleti si alte plante intretinute, dar si cateva pietre funerare cu tot felul de mesaje, despre care se spune ca au fost placate cu aur inainte sa fie vandalizate de hoti, in urma cu cativa ani.

Iata mai jos imagini de la mormantul lui Escobar: