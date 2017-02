Cum arata prima biblioteca din gheata din lume: Seamana cu un labirint si se afla pe malul lacului Baikal - VIDEO

Asa arata prima biblioteca din gheata din lume, care seamana mai degraba cu un labirint. Se afla pe malul lacului Baikal, in orasul Baikalsk. Pentru constructia ei s-a folosit aproape o suta de tone de gheata. Nu are carti, in schimb pe blocurile de gheata sunt gravate dorintele a sute de oameni. “Vreau sa ajung in Antarctida”, sau “Vreau pace in lume”, sunt doar cateva dintre ele.

”Vreau să ajung în Cosmos. Visul meu este să mă uit la Pământ de la înălţime, e visul copilăriei.”

”Vreau ca toţi oamenii să fie sănătoşi.”

”Când totul se va topi, visele vor deveni realitate. Sunt sigură.”

Timp de doua luni, oamenii si-au transmis dorintele pe un site special, care mai apoi au fost gravate pe peretii bibliotecii. La actiune au luat parte si cetateni din alte tari, astfel sunt scrise dorinte in diferite limbi, inclusiv engleza, coreeana sau chineza. Asa numita biblioteca are si un termen limita – va putea fi vizitata pana in luna aprilie, iar mai apoi se va topi.