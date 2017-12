Cum au comentat locuitorii Moscovei intentia lui Vladimir Putin de a candida pentru al patrulea mandat de presedinte - VIDEO

”Nu sunt surprinsa. Desigur ca il vor alege pe Putin.”

”- O sa mergeti la vot?- Cred ca nu. Dar oricum el va invinge.”

”Imi place si as vrea sa devina din nou presedinte.”

Desi a tinut mult timp in taina faptul ca va candida pentru al patrulea mandat, anuntul facut aseara de Vladimir Putin pare sa nu fi surprins pe nimeni. Si in timp ce unii au salutat decizia..

”Nu vad alti candidati in afara de Putin.”

”M-a bucurat aceasta noutate, pentru ca in toti acesti ani a fost stabilitate. De aceea ma bucur si ii doresc succes presedintelui nostru.”

Altii spun ca a venit timpul ca Rusia sa aiba un nou presedinte.

”Cred ca ar trebui sa cedeze locul tinerilor. De cati ani se afla la putere? De 20? Si ce? Niciun fel de schimbari spre bine.”

Si deputatii au comentat intentia lui Vladimir Putin de a conduce Rusia inca sase ani. Cum era si de asteptat, parlamentarii din partidul presedintelui “Rusia Unita” spun ca multi au asteptat si au sperat ca Putin va lua aceasta decizie. Pe de alta parte, Ksenia Sobceak, cea care de asemenea a anuntat ca va candida la presedentia Rusiei, spune ca nu a ramas deloc surprinsa.

Ksenia SOBCIAK, PREZENTATOARE: ”Ce sa comentez? Cineva credea ca va fi altfel? Noi stiam asta. Stim ca daca nu vom intreprinde nimic in viitor, atunci Putin va fi si acum, va fi si peste sase ani si nimic nu se va schimba.”

Si presa straina a scris ca decizia lui Vladimir Putin era evidenta. The Washington Post mentioneaza ca desi exista si alti candidati, pentru rusi, Putin este numarul unu. Iar ziarul britanic The Guardian titreaza ca sanctiunile internationale si eliminarea Rusiei de la Jocurile Olimpice de anul viitor vor creste si mai mult ratingul presedintelui.

Potrivit unui sondaj realizat recent, Vladimir Putin este sustinut de 83 la suta dintre cetateni. Daca va castiga alegerile de anul viitor, atunci el va conduce Rusia pana in 2024. Pentru prima data Putin a devenit presedinte in anul 2000, avand de atunci trei mandate in aceasta functie.