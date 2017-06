Cum isi cheltuieste Putin banii - Ar fi cel mai bogat om din lume si ar avea 60 de avioane, unele dintre ele cu toalete de 100 de mii de dolari - GALERIE FOTO

Un fost consilier guvernamental din Rusia estimeaza averea presedintelui la 70 de miliarde de dolari.

Bill Browder, co-fondator al fondului de investitii Hermitage Capital Management si un critic al lui Putin, afirma insa ca averea liderului de la Moscova ar fi de 200 de miliarde de dolari.





The Independent a pus laolalta proprietatile despre care se crede ca ar fi detinute de Putin, iar lista e una impresionanta.





Conform sursei, Putin ar avea un "palat secret", a carui constructie ar fi costat un miliard de dolari. Acesta ar avea un teatru privat si chiar un helipad unde incap 3 elicoptere.





Desi in declaratia sa de avere se arata ca Putin are doar un mic teren si un apartament cu un garaj, in realitate el ar avea acces la circa 20 de palate si vile.





Cand nu este in resedinta sa oficiala, Putin isi petrece timpul intr-o resedinta guvernamentala din afara Moscovei, numita Novo-Ogaryovo.





In 2012, in presa au ajuns informatii (furnizate de un rival politic al lui Putin) ca presedintele rus ar avea nenumarate avioane, elicoptere si iahturi. Liderul de la Moscova ar duce o viata de "monarh din Golful Persic" sau de veritabil oligarh.





In total, ar fi nu mai putin de 58 de aeronave, inclusiv un Dassault Falcon, o bijuterie de avion cu 19 locuri.







Foto: Dassault Falcon



Cinci dintre avioanele pe care le-ar detine Putin ar avea cabine luxoase, care ar fi costat 11 milioane de dolari fiecare, si toalete de 100.000 de dolari.





In plus, Putin ar avea o adevarata colectie de iahturi. Unul dintre acestea ar fi Rossiya, de 1,2 miliarde de dolari, iar altul The Graceful (foto), cu sase dormitoare, ambarcatiune unde incap confortabil 14 persoane.







Foto: Captura YouTube





Olympia e un alt iaht luxos detinut de Putin. Se crede ca ambarcatiunea de 57 de metri, in valoare de 35 de milioane de dolari, i-ar fi fost daruita presedintelui de catre Roman Abramovici, patronul clubului de fotbal Chelsea.

Informatiile ajunse in presa mai arata ca Putin are si 11 ceasuri luxoase. Printre acestea s-ar afla unul de jumatate de milion de dolari.







Foto: Facebook/A. Lange & Sohne



Un ceas Patek Phillippe ce urmeaza sa fie scos la licitatie in iulie 2017 ar fi detinut tot de Putin, dupa cum arata documentele care il insotesc. Kremlinul, insa, neaga ca presedintele ar fi proprietarul ceasului de un milion de dolari.





Mare pasionat de ceasuri, Putin ar fi avut la un moment dat cinci ceasuri Blancpain. Pe unul l-a dat unui baiat din Siberia, cand era acolo in vacanta, iar pe altul unui muncitor, intr-o fabrica. Fiecare dintre acestea ar fi costat peste 10.000 de dolari.







Foto: Blancpain



La capitolul imbracaminte, Putin prefera costumele personalizate si cravatele Valentino. Costumele lui Putin vin de la Kiton si Brioni si au un pret de pornire de 5.500 de dolari. Putin beneficiaza si de ajutorul unui stilist, care ii e alaturi de 10 ani.

Sursa articol: Ziare.com, citat de Stirile Pro TV