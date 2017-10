Cum se distreaza copiii milionarilor rusi: stilul lor de viata depaseste orice imaginatie. Imaginile sunt virale

Да, да, лучше все заработать самому, непременно, скоро ты разбогатеешь, возможно, даже к 40 расплатишься за свою ипотеку😂 Я за этим буду наблюдать из золотого Бентли👸🏼💸 - by @galinagenis . Poor bitches, look how my Bentley matches with my shoes😏🇬🇧 . #RRK #RichRussianKids . #golden #bentley #continental #london #uk #greatbritain #england #unitedkingdom #gold #лондон #англия #великобритания #россия #rich #русский #мск #москва #золото #бентли #russia #russiangirl #moscow #msc #beauty #girl #richkids #luxury

A post shared by Rich Russian Kids (@richrussiankids) on Dec 23, 2016 at 1:21am PST