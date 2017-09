Cum vrea sa fie inmormantat Hugh Hefner. Starneste controverse si dupa moarte. Cati bani a primit Marilyn Monroe pentru ca a aparut nud in prima revista Playboy

Hefner, care a murit miercuri, la vârsta de 91 de ani, şi-a dorit să fie îngropat lângă Marilyn Monroe, relatează BBC. Fondatorul Playboy şi-a cumpărat în 1992 o criptă în valoare de 75.000 de dolari chiar lângă cea a legendarei actriţe.

Vestea a generat opinii divizate în SUA. Unii cred că este un gest emoţionant, alţii că este intruziune murdară şi ciudată. Marilyn Monroe a apărut nud în primul număr al revistei Playboy, lansat în decembrie, 1953. S-a simţit jenată de pictorial şi s-a temut de consecinţele asupra carierei ei. A acceptat să pozeze goală din disperare pentru că nu primea roluri.

Pentru pozele nud a primit 50 de dolari.

„Nu am primit nici măcar un «mulţumesc» din partea celor care au făcut milioane de pe urma fotografiilor nud cu Marilyn. A trebuit chiar să îmi cumpăr un exemplar al revistei, pentru a mă vedea”, scria ea în cartea „Marilyn: Her Life in Her Own Words”.

Vorbind despre planurile sale, multimilionarul a declarat pentru LA Times că are mulţi prieteni înmormântaţi în Westwood Village Memorial Park din Los Angeles, între care preferaţii Natalie Wood, Dean Martin şi Farrah Fawcett. „Cred în simboluri. Să-mi petrec eternitatea lângă Marilyn este un lucru prea frumos să-l ratez”, a spus el.