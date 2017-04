Cunoscutul opozant rus, Alexei Navalnai a ajuns la spital, dupa ce a fost stropit cu verde de briliant in fata. O camera de supraveghere a surprins incidentul - VIDEO

O camera de supraveghere a surprins incidentul. Din imagini se vede cum barbatul care l-a stropit pe Navalnai intra in cladire, iar peste cateva minute iese afara. La scurt timp apare si opozantul rus, care se indreapta catre masina sa. Cand vrea sa intre in vehicul, individul apare de dupa colt si il stropeste.

Alexei NAVALNAI, OPOZANT RUS ”La ieşirea din oficiul nostru, un individ mi-a aruncat cu verde de briliant în faţă. Eu nu am înţeles ce se întâmplă. Soluţia mi-a nimerit în ochiul drept.”

Navalnai a mers la spital, iar medicii i-au spus ca a suferit o arsura chimica la ochiul drept. Opozantul a scris o plangere la politie. Este al doilea caz de acest gen pentru Alexei Navalnai in acest an. In luna martie, el a fost stropit cu aceeasi solutie in orasul Barnaul, de catre persoane necunoscute.

In 2016, Alexei Navalnai a anuntat ca va candida la alegerile prezidentiale din 2018. El este cunoscut pentru criticile dure aduse conducerii de la Moscova, inclusiv presedintelui Vladimir Putin.