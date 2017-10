Terorizati de curcani. Pasarile au invadat un oras din SUA. Strazile au fost blocate, iar 150 de persoane au avut de suferit, dupa ce curcanii salbatici s-au napustit asupra lor - VIDEO

Cum ar fi sa mergeti pe strada, cand dintr-o data sa fiti atacat de un...curcan? Intr-o asemenea situatie s-au pomenit localnicii din orasul Bridgewater, statul american Massachusetts. Cardurile cu pasari salbatice au invadat strazile din aceasta localitate. Apar in apropiere de magazine, in parcari si chiar in curtile oamenilor. Mai in gluma, mai in serios, nici oamenii legii nu scapa de atacurile pasarilor. Cativa curcani au fost filmati in timp ce au urmarit o masina de politie.

Desi imaginile starnesc zambete, medicii spun ca la fiecare 5 zile, cel putin o persoana se adreseaza la spital, fiind atacata de curcanii salbatici. Pana acum au fost inregistrate in jur de 150 de cazuri de acest fel. Oamenii spun ca sunt neputinciosi in fata pasarilor, pentru ca acestea sunt protejate de lege in Massachusetts.

Invazii de curcani salbatici s-au mai intamplat si in alte localitati. La Boston, de exemplu, oamenii s-au plans ca pasarile blocheaza traficul rutier ori s-au napustit asupra unor animale de companie.