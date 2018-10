Cursa cu dovleci de 400 de kilograme si vasle, intr-un orasel din Belgia

Aşa cum vă imaginaţi, nimeni n-a terminat cursa cu hainele uscate.

Octombrie e luna dovlecilor în orăşelul belgian Kasterlee, iar regata dovlecilor e un moment foarte aşteptat. Pentru întrecere se aleg doar dovleci de peste 400 de kilograme. E greu să vâsleşti şi să-ţi ţii echilibrul în aşa ceva.

Kasterlee e cunoscut pentru dovlecii săi uriaşi. În secolul al 18-lea, localnicilor li se spunea “mâncători de dovleac”, pentru că era singura legumă care creştea pe solul nisipos al regiunii. Şi dovleacul a devenit motiv de mândrie locală. Odată cu primul concurs de dovleci uriaşi a apărut şi regata.

Team ‘Potloodjes’ at the annual pumpkin regatta in Kasterlee. We placed 4th in the mixed category 🎃 #PPR2018 pic.twitter.com/gqg3B4XjZB