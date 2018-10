"Cursa mortii". Cel putin 13 persoane, care se aflau intr-un microbuz de ruta, s-au stins intr-un teribil accident produs la Moscova. Cum s-a intamplat totul. Imagini care pot afecta emotional - VIDEO

Accidentul s-a produs când un microbuz a ieşit de pe banda sa şi a lovit un autobuz mai mare în apropiere de oraşul Tver, potrivit unui responsabil al ministerului regional contactat de AFP.

Toate persoanele decedate erau pasageri ai microbuzului. Două persoane au fost spitalizate, potrivit autorităţilor.

Peste 19.000 de persoane au murit anul trecut în accidente rutiere în Rusia, potrivit statisticilor oficiale.

13 killed in collision between two vehicles in Western Russia's Tver region pic.twitter.com/0h3wkg9wKh