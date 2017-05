Cursa nebuna in Marea Britanie. Zeci de oameni au alergat dupa o roata de cascaval, dupa care s-au ales cu luxatii, vanatai si zgaraieturi - VIDEO

Odata ce au auzit fluierul, participantii au coborat in viteza dealul inalt de 200 de metri. Si pentru ca e abrupt, unii nu au alergat, ci s-au rostogolit.

Cativa barbati s-au ales cu vanatai si fracturi, asa ca au avut nevoie de ajutorul medicilor.

”Este mult mai înfricoşător decât pare de sus, credeţi-mă.”

Cursa s-a incheiat previzibil. Britanicul Chris Anderson si-a adaugat in palmares cea de-a 20-a victorie.

Chris ANDERSON, INVINGATOR ”Este a 20-a roată de caşcaval pe care am câştigat-o acum. Vin la anul pentru a 21-a.”

Pe langa numerosi localnici care se inscriu in fiecare an in competitie, turisti din multe tari vin sa se incarce cu o doza de adrenalina. Sunt insa si multi care nu au curajul sa ia parte la intrecere si se multumesc sa-i incurajeze pe participanti de pe margine.