Curtea Suprema a Indiei interzice vanzarea alcoolului la mai putin de 500 de metri de autostrazi. Solutia unui patron de bar

In jurul localului Aishwarya Restobar din Paravoor, in statul Kerala, din sudul Indiei, au aparut ziduri asemanatoare unui labirint obligandu-i pe clienti parcurga o jumatate de kilometru pana la respectiva incinta. Ingenioasa metoda a venit ca raspuns la legea emisa in decembrie de Curtea Suprema din India conform careia de la 1 aprilie este interzisa vanzarea de bauturi alcoolice la mai putin de 500 de metri distanta de orice spatiu public sau autostrazi nationale.

Aceasta regula se aplica pana si celor mai renumite restaurante iar proprietarii au ajuns sa recurga la tot felul de trucuri pentru a-si mentine afacerea. De pilda, in statul Rajasthan sute de kilometri de autostrada au fost reclasificate ca strazi urbane. Administratorii au preluat acest model in mai multe state.

Atat oficialii cat si proprietarii barurilor forteaza granitele legii si desigur ca evitarea unui ordin al Curtii Supreme aduce dupa sine investigatiile autoritatilor, dar nimeni nu recunoaste ca schimbarile radicale in materie infrastructura au legatura cu interdictiile legate de consumul alcoolului.

Un alt bar localizat intr-un complex de firme IT a mutat intrarea in cladire, ce inainte era langa autostrada, la mai bine de 2 km distanta de ea. Managerul localului spune ca este doar o coincidenta ca legea a intrat in vigoare in acelasi timp cu schimbarea.

Cel mai bun restaurant al Indiei "Dalhi's Indian Accent" a fost nevoit sa stearga din meniu toate cele 80 de branduri de vin precum si un desert cu ciocolata si rom. Castigurile au scazut simtitor iar unii clienti isi anuleaza rezevarile facute cu luni inainte.

Asociata Federala a Hotelurilor si Restaurantelor estimeaza ca statul va pierda pana la 2 trilioane de rupii (10 milioane de euro) in accize. Un apel facu in mai de o coalitie de state a esuat in a convinge Curtea Suprema sa abroge legea. Curtea suprema este de parere ca masurile luate vor contribui la micsorarea numarului de accidente rutiere ce ucid in jur de 146.000 de oameni anual.

In acelasi timp curtea suprema este cunoscuta pentru deciziile sale radicale cum ar fi cea din noiembrie anul trecut cand decis ca in cinematografe sa se cante imnul national inainte de inceperea filmului.