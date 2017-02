Curtea Suprema a motivat condamnarea lui Liviu Dragnea in dosarul Referendumului. "O sa vedem cine a semnat aceasta motivare";

Liviu Dragnea si-a folosit abuziv autoritatea si influenta de care se bucura in cadrul partidului pentru a denatura rezultatul scrutinului electoral prin recurgerea la mijloace nelegale, se arata in motivarea deciziei ICCJ prin care liderul PSD a fost condamnat la doi ani inchisoare cu suspendare in dosarul "Referendumul".

Inalta Curte de Casatie si Justitie a dat publicitatii miercuri motivarea deciziei din 22 aprilie 2016 prin care Liviu Dragnea a fost condamnat definitiv de un complet condus de Livia Stanciu la doi ani inchisoare cu suspendare, in legatura cu organizarea si desfasurarea referendumului din 29 iulie 2012.

"Astfel, avand in vedere ca apelantul intimat inculpat era coordonatorul la nivel national al campaniei electorale din partea PSD, dar si secretar general al acestui partid si presedinte al Uniunii Consiliilor Judetene din Romania, functii publice care impuneau un comportament ireprosabil, in spiritul respectului datorat normelor legale si morale, imprejurarea ca acesta a ales, in doua situatii distincte, sa isi foloseasca abuziv autoritatea si influenta de care se bucura in cadrul partidului pentru a denatura rezultatul scrutinului electoral prin recurgerea la mijloace nelegale a fost de natura a crea prejudicii serioase notiunii de exercitare libera a dreptului de vot in cadrul unei societati democratice, ceea ce a pus sub semnul intrebarii corectitudinea intregului proces electoral.

De asemenea, actiunile apelantului intimat inculpat au determinat o stare de neincredere a opiniei publice cu privire la modul de desfasurare a procesului electoral si la modul de actiune al reprezentantilor clasei politice cu ocazia organizarii referendumului si al scrutinelor, in general", se arata in motivare.

Judecatorii mai spun ca, fara a nega circumstantele personale ale lui Dragnea, cum ar fi lipsa antecedentelor penale si pozitia sa in societate, aceste circumstante "sunt puse in umbra de atitudinea de negare, in ciuda evidentelor, a activitatilor sale infractionale".

In consecinta, magistratii din Completul de 5 au apreciat ca, in vederea asigurarii respectarii legilor tarii cu ocazia campaniilor electorale, vor majora pedeapsa aplicata lui Dragnea de la un an inchisoare cu suspendare, cat primise la instanta de fond in mai 2015, la doi ani inchisoare cu suspendare.

Reactia lui Liviu Dragnea la motivarea magistratilor

Dragnea a precizat miercuri ca a discutat cu avocata sa care se va duce joi la arhive pentru a obtine aceasta motivare. "Dupa ce am depus contestatia a aparut brusc si motivarea", a comentat seful PSD, precizand insa ca actiunea sa in justitie "merge mai departe" "Daca nu faceam acea contestatie nu aparea imediat aceasta motivare (...) O sa vedem cine a semnat aceasta motivare, daca aveau dreptul legal sa o semneze", a mai spus el, conform Hotnews.ro