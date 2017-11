Cutiile negre ale aeronavei care s-a prabusit in Coasta de Fildes acum o luna, vor fi descifrate la Kiev - VIDEO

Printr-un comunicat de presa, cei de la Autoritatea Aeronautica Civila au anuntat ca toate cutiile negre pot fi descifrate doar la o uzina din Kiev. Descifrarile ar urma sa fie gata in aproximatv 4 saptamani, dupa care va fi intocmit un raport.

Totodata, Autoritatea Aeronautica Civila sustine ca va veni cu un set de recomandari pentru companiile care exploateaza aeronave de tip Antonov. Avionul care zbura din Burkina Faso in Coasta de Fildes s-a prabusit in oceanul Atlantic, la inceputul lunii octombrie. In urma impactului, aeronava care avea la bord 6 moldoveni si 4 francezi s-a rupt in bucati. 4 moldoveni au murit, ceilalti au scapat cu viata.

Autoritatile spun ca avionul fusese testat in acest an la Kiev, iar pilotii erau experimentati. Potrivit companiei Valan International, aparatul era inchiriat de armata franceza si transporta in acel moment sisteme de climatizare.