Cutremur cu magnitudinea 3,2 in judetul Vrancea, sambata seara

Seismul a avut loc la ora 18:01, la adancimea de 148,1 kilometri. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: Nehoiu (37 km), Covasna (47 km), Odobesti (57 km), Buzau (58 km), Slanic-Moldova (58 km).

Cel mai recent cutremur cu magnitudine peste 3 a avut loc vineri, la ora 6:08, in judetul Buzau, la o adancime de 117 kilometri, fiind urmat, la ora 21:33 de un seism cu magnitudinea 2,6, produs in judetul Prahova, la o adancime de 15,9 kilometri. Un alt cutremur, cu o magnitudine de 3,7 a avut loc luni in zona seismica Vrancea, in judetul Buzau.

Acesta s-a produs dupa aproximativ opt ore de la un seism cu magnitudinea 2,8 si aproximativ 12 ore de la un cutremur cu magnitudinea 4, care au avut loc in aceeasi regiune. In ultimii doi ani, in Romania au avut loc peste 25 de seisme cu magnitudine peste 4. In 8 februarie, in Vrancea s-a produs un cutremur cu magnitudinea 5, care a fost resimtit si in Bucuresti