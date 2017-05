Cutremur cu magnitudinea 3,7 in judetul Covasna, Romania

Seismul a avut epicentrul la cinci kilometri de comuna Gura Teghii si la 53 de kilometri de municipiul Buzau. Tot in judetul Buzau, miercuri a avut loc un cutremur cu magnitudinea 4,2 pe scara Richter. In ultimii doi ani, in Romania au avut loc peste 25 de seisme cu magnitudine peste 4. In 8 februarie, in Vrancea s-a produs un cutremur cu magnitudinea 5, care a fost resimtit si in Bucuresti.