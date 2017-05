Cutremur cu magnitudinea 5,4 pe scara Richter in China. 8 morti si 20 de raniti

Seismul a avut loc la mica adancime, in comitetul Taxkorgan, o zona muntoasa de la frontiera cu Tadjikistanul, Afganistanul si Pakistanul, in regiunea Xinjianga anuntat administratia pentru cutremure din regiune, relateaza The Associated Press, preluata de news.ro.

Peste 180 de case s-au surpat intr-o zona putin populata, a anuntat Administratia pentru cutremure din Xinjiang. Institutul american de geofizica USGS a anuntat ca un cutremut cu magnitidinea de 5,4 a avut loc la adancimea de zece kilometri, la ora locala 5.58 (0.58, ora Romaniei).

Cutremurele inregistrata la mica adincime provoaca unde seismice mai puternice aproape de suprafata terestra, care pot cauza pagube insemnate.

Comitatul are o populatie de aproximativ 33.000 de persoane si se afla pe autostrada Karakoram, construita de-a lungul fostului Drum al Matasii care asigura o legatura orasul chinez Kashgar (vest) si capitala pakistaneza Islamabad.

Potrivit agentiei China Noua, au avut loc numeroase replici, iar operatiuni de cautare si salvare erau in curs.

Cutremurele sunt frecvente in vestul Chinei, fara sa provoace prea multe victime in aceasta regiune cu o populatie mai putin densa. Insa, un seism cu magnitudinea de 6,8, in apropiere de comitatul afectat de cutremurul de joi, s-a soldat in 2003 cu 268 de morti.

Cel maii sangeros cutremur inregistrat in acest secol in China, cu magnitudinea de 7,9, la o adancime de 19 kilometri, a avut loc in provincia Sichuan, in mai 2008, si s-a soldat cu aproape 90.000 de morti.