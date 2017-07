Cutremur cu magnitudinea 6,7 in Turcia si Grecia. Doi morti si 200 de raniti - FOTO/VIDEO

UPTADE: Dintre raniti, cel putin 120 sunt din Kos, iar 70 in Turcia.

Epicentrul a fost la 10 kilometri sud de statiunea Bodrum si la 16 kilometri nord-est de Kos.

Primarul din Kos, George Kyritsis, a declarat pentru Reuters ca s-au inregistrat doua decese si mai multi raniti. Victimele se aflau in cladiri vechi, care s-au prabusit, relateaza Associated Press.

Oficialul a dat asigurari ca armata si serviciile de interventie in situatii de urgenta sunt mobilizate si ca, din cauza avariilor la port, feriboturile nu pot opri pe insula. Mai multe drumuri de coasta au fost inundate.

Çok kötü bir geceydi hepimize geçmiş olsun

Bir daha yaşamamamız dileğiyle🙏🏻 #bodrum #deprem pic.twitter.com/ADORtHmMJ2 — Hazal Gülçiçek (@hazalozell) July 21, 2017

Oficialii eleni au declarat ca seismul, cu magnitudinea 6,5, s-a produs la ora locala si a Romaniei 1.31, la 10 kilometri sud de Bodrum (Turcia) si la 16 kilometri est-nord-est de Kos, la 10 kilometri adancime.

Potrivit autoritatilor turce, cutremurul a fost urmat de peste 20 de replici.

Guvernatorul provinciei Mugla, Esengul Civelek, a declarat ca, din datele initiale, in Turcia nu s-au inregistrat decese, dar cateva persoane au suferit rani usoare din cauza panicii.

La Bitetz, o statiune aflata la sase kilometri vest de Bodrum, cutremurul a scos in strada oamenii speriati. Turistii s-au intors, in camerele lor pentru a-si lua lucrurile, dar au preferat sa petreaca noaptea afara.

Grecia si Turcia se afla intr-o zona predispusa la seisme.

Peste 600 de oameni au murit in octombrie 2011, in provincia Van din estul Turciei, in urma unui seism cu magnitudinea 7,2. In 1999, doua cutremure au provocat moartea a 20.000 de oameni in nord-vestul tarii.

Seismul a produs valuri seismice de mici dimensiuni

De asemenea, in cartierul Gumbet, din Bodrum, mai multe magazine au fost avariate de tsunamiul de mici dimensiuni, relateaza postul de televiziune NTV.

Autoritatile elene au trimis elicoptere pentru a transporta ranitii la spitale de pe insula Rhodos, relateaza Haaretz.

Mai multi turisti si-au petrecut noaptea in afara hotelului lor, pe plaja Lambi de pe insula Kos, relateaza Associated Press. Lauren Duffy, o studenta britanici in varsta de 20 de ani, a fost evacuata impreuna cu mama si sora ei de la hotelul Atlantis, unde numeroase geamuri s-au spart din cauza cutremurului.

“Dormeam, in camera noastra de hotel, cand am fost treziti de o zguduitura foarte violenta si tipam cu totii si ni s-a spus sa evacuam hotelul”, a povestit ea.

Duffy a precizat ca s-a intors in hotel pentru a lua pasapoartele, dar a iesit din nou cand a simtit replici.

Ea a precizat ca nimeni din hotelul sau nu a fost ranit, dar sticla sparta face ca zona sa nu fie sigura. Tanara a spus ca majoritatea turistilor din hotel sunt olandezi, rusi si germani.

Potrivit autoritatilor turce, cutremurul a fost urmat de peste 20 de replici, iar acestea ar putea continua.

