Cutremur cu magnitudinea 6,8, in Botswana. Seismul a fost resimtit in tot sudul Africii

Un seism de 6,8 pe scara Richter a avut loc la ora locala 19:40 (20:40, ora Romaniei) in centrul Botswanei, la 10 kilometri adancime. Seismul a durat circa 30 de secunde si a fost resimtit din Mozambic si pana in Africa de Sud.

Din fericire, cutremurul a avut loc intr-o zona mai putin populata, la 230 de kilometri nord-vest de capitala Gaborone. Nu se stie inca daca sunt victime sau ce pagube materiale s-au inregistrat.

Residents of Joburg CBD seeking refuge outside their buildings following a significant #EarthTremor around 19h40 @AfriNewsAgency pic.twitter.com/YAxWXwZW9f

