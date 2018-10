Cutremur de 5,8 pe Richter in Haiti. Sunt mai multi raniti - FOTO

„Răniţii sunt în prezent internaţi şi li se acordă îngrijiri la spitalele departamentului. În alte părţi, cazuri de răniţi, majoritatea uşor, au fost înregistrate ca urmare a mişcărilor de panică cauzate de cutremur”, a făcut cunoscut sâmbătă seară protecţia civilă din Haiti într-un prim comunicat, conform AFP, citat de Agerpres.

Images of the damage at an Auditorium in Gros-Morne, commissariat in Port-de-Paix resulting from the M5.9 Earthquake north of #Haiti earlier tonight. pic.twitter.com/vB2at2M2Dc